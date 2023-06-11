إحالة المتهم بخطف طفل وطلب فدية من أهله إلى الجنايات بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الاحد بإحالة المتهم بخطف طفل وطلب فديه من أهله بمدينة السلام لمحكمة الجنايات .

تفاصيل إحالة المتهم بخطف طفل وطلب فدية من أهله بالسلام

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم" عادل. م" ، عاطل ومسجل فى قضايا سرقة ، أقر بإرتكاب جريمة خطف الطفل على .م ومطالبة أهله بفدية.

وقد أقر المتهم بإستدراجه للطفل ؛ أثناء لهوه فى الشارع ، وقام بالاتصال بأهله وطلب فدية قدرها ١٠٠ الف جنيه ، وعندما خشي من افتضاح أمره ترك الطفل ولذا بالفرار .

وكانت البداية ، عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بااختطاف طفل وطلب فدية من أهله والعثور على الطفل امام منزل والده بعد خطفه بساعات وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وتبين بانه مسجل في قضايا سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة بالقليوبية

تباشر جهات التحقيق بمديرية امن القليوبية ، جهودها المكثفة لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة، عثر عليه ملقى على رصيف محطة قطارات قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر، وتم التحفظ على الطفل لدى أحد الأهالى الذي أخذ تعهدا برعايته لحين التوصل لأسرة أو وضعه فى أحد دور الرعاية.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بأنهم عقب خروجهم من مسجد المحطة عقب أداء صلاة الفجر عثروا على طفل رضيع على الرصيف، وتبين أنه حديث الولادة وأخذه الأهالي وحرروا محضرا به، وتعهد أحد المواطنين برعايته لحين التوصل لأهليته أو وضعه في إحدى دور الرعاية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة اخري ، أمرت محكمة جنايات بنها فى محافظة القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى استمرار حبس مدرس إعدادى 45 يوما حبسا مطلقًا على ذمة الجناية رقم 13220 حصر تحقيق الخانكة هتك عرض، وذلك لهتكه عرض تلميذ عمره 10 سنوات، أثناء إعطائه درسا خصوصيا.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل المجني عليه ويدعى " ك م "10 سنوات يفيد بقيام مدرس إعدادي بهتك عرض نجله داخل الشقة محل سكن الطفل وأسرته مستغلا عدم وجود أحد في المنزل، وخروجه للعمل ووالدة الطفل في السوق لإحضار متطلبات المنزل.

واوضحت تحقيقات القضية أن المدرس المتهم هتك عرض الطفل مرتين المرة الأولى في منزل المدرس والمرة الثانية في منزل أسرة الطفل، حيث شاهد والد الطفل الواقعة من خلال كاميرات مراقبة وضعها الأب في شقته، فلاحظ قيام المدرس بارتكاب الواقعة في ظل عدم وجود أحد في الشقة.