وزير الدفاع الروسي يمنح أوسمة لصائدي ليوبارد

منح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أوسمة لبعض الجنود الروس، الأحد، بعدما قالت موسكو إنهم دمروا أربع دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد وخمس عربات مدرعة أميركية الصنع من طراز برادلي أثناء التصدي لهجوم أوكراني مضاد.

وظهر شويغو على شاشات التلفزيون الحكومي وهو يمنح وسام "النجم الذهبي لبطل روسيا"، وهو أعلى وسام عسكري روسي، للجنود الذين قالوا إنهم دمروا دبابات ومدرعات معادية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة مقاطع فيديو وصورا في الأيام الأخيرة تظهر تنفيذ القوات الروسية لعدد من الضربات الجوية على عربات مدرعة ودبابات تحمل بداخلها أوكرانيين من طائرات هليكوبتر هجومية من طراز كاموف كا-50 وطائرات مسيرة.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الحديث بشكل علني من الجانب الأوكراني عن بدء الهجوم المضاد الذي تكتمت عنه سلطات كييف لفترة طويلة.

هجوم كييف المضاد

ووسط تفاؤل أوكراني بنتائج الهجوم المضاد ضد روسيا، قللت تقارير غربية، الأحد، من احتمال نجاحه في استعادة الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو العام الماضي.

ويقيم خبير روسي وآخر أوكراني لموقع "سكاي نيوز عربية" ما حققه الهجوم المضاد حتى الآن، والمتوقع في القادم، مع مقارنة بين قدرات جيشي البلدين، خاصة في التفوق الجوي.

وأقرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، ببدء الهجوم المضاد الذي طالما توعدت كييف به موسكو، وذلك بعد يوم من حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني "لم يحقق أي نجاح".

وتستهدف كييف من هذا الهجوم، المدعوم بقوة من حلفاءها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا خلال الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022 في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.

لا عودة لحدود فبراير

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، عن مسؤولين أميركيين وآخرين من أوروبا، لم تسمهم، اعترافهم بأن إخراج القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها، وعودة القوات الأوكرانية إلى حدود 24 فبراير 2022، "أمرا غير مرجح، حتى لو نجح الهجوم المضاد".

إلا أنهم يعتقدون أن الهجوم قد يصبح نقطة تحول في النزاع، ويُعتمد كثيرا على نتيجته في النقاش حول ضمان مستقبل أوكرانيا وتقديم الدعم لها.

من جانبه، قال ضابط البنتاغون السابق، ستيفن بريان، على منصة " Substack"، إن الرئيس الأوكراني تلقى أنباء غير سارة عن إخفاقات القوات خلال الهجوم على زاباروجيا، وفقا لوكالة" نوفوستي" الروسية.

كما أشار إلى أن "الفريق الأفضل بالجيش الأوكراني اللواء الميكانيكي السابع والأربعون، الذي تم تدريبه في دول الناتو، ومجهز بمعدات وتقنيات حديثة، فشل في الهجوم المضاد".

تفاؤل أوكراني

في المقابل، أعرب زيلنيسكي عن تفاؤله بشأن الهجوم، مضيفا في خطابه الليلي المصور، وهو مبتسم عن القوات: "كلهم في حالة تفاؤل"، وردا على تصريحات بوتين عن الهجوم المضاد قال: "من المهم أن تشعر روسيا دائما بأن المتبقي ليس كثيرا".