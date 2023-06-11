طريقة عمل تشيز كيك بعين الجمل والقرفة| مفيدة للشعر

تعد حلوى تشيز كيك من الحلويات التي يعشقها الجميع، ويمكن تحضيرها بحشوات ومكونات مختلفة حسب الرغبة، ولزيادة فوائدها، يمكنك تحضيرها بعين الجمل، الذي له دور كبير في علاج الإكتئاب وتقوية الذاكرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمله بالخطوات.

تشيز كيك بعين الجمل

تشيز كيك عين الجمل والقرفة

المقادير

- الحشوة :

كريمة الخفق : علبة

عين الجمل (الجوز) : ثلاث أرباع الكوب (مجروش)

القشطة : علبتين

سكر : نصف كوب

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بسكويت الشاي السادة : علبتين (مطحون)

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- الجوز (عين الجمل): حسب الرغبة (حبات جوز كاملة)

طريقة التحضير

لتحضير قاعدة التشيز كيك:

حضري وعاء للخلط، وضعي البسكويت والزبدة واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

رصي مزيج البسكويت والزبدة في قالب التشيز كيك المتحرك، وأدخلي القالب للثلاجة.

لتحضير الحشوة:

ضعي الكريمة، والقشطة، والسكر، في إبريق الخلاط الكهربائي، واخفقي جيداً حتى تتمازج المكونات.

انقلي المزيج لوعاء خلط، وأضيفي القرفة المطحونة، والجوز المجروش، وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

وزعي مزيج الحشوة فوق طبقة البسكويت، وأعيدي القالب إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات أو ليلة كاملة حتى يجمد.

أخرجي القالب من الثلاجة، وفككي جوانب القالب في طبق التقديم.

زيني التشيز كيك بحبات من الجوز الكاملة، وقطعيه وقدميه بارداً.

تشيز كيك بعين الجمل

فوائد عين الجمل

مفيد في الحمل

يعتبر تناول عين الجمل مفيدًا أثناء الحمل لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الجوز تساعد على نمو دماغ الطفل الذي لم يولد بعد.

ساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بيَّنت دراسة أجريت على الفئران، ونُشرت في مجلة Cancer Prevention Research عام 2016 أن تناول الجوز قد يُساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك من خلال تحفيز تكاثر البكتيريا النافعة في القولون.

يقوي الذاكرة

من المعروف أن المكسرات من الأطعمة الضرورية للغاية للذاكرة وللمخ، خاصة عين الجمل الذي يعمل بصورة واضحة على تغذية المخ والذاكرة.

ينشط عين الجمل عمل المخ وتحفيز الذاكرة وتقويتها.

ينشط عين الجمل من التركيز ما يساعد على التذكر بسهولة.

فوائد عين الجمل للشعر

عين الجمل من أهم المكسرات للجسم عامة، وللشعر خاصة، وإليك هنا فوائد عين الجمل للشعر.

يعالج الشعر الجاف.

يعالج قشرة الرأس.

علاج القوباء الحلقية.

العمل على ترطيب الشعر.

يعالج الإكتئاب

عين الجمل يغذي المخ بصورة أساسية، بل هناك أسطورة شعبية حول شكل عين الجمل الذي يشبه المخ لأنه طعامه المفضل، وإليك فوائد عين الجمل للمخ.

يعمل على علاج الاكتئاب حيث أن الأوميجا تعمل على التخلص من المواد الغير ضرورية للمخ وتغذية خلايا الذاكرة.

ينشط عين الجمل من عمل المخ وقدراته.