تباشر جهات التحقيق بمديرية امن القليوبية ، جهودها المكثفة لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة، عثر عليه ملقى على رصيف محطة قطارات قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر، وتم التحفظ على الطفل لدى أحد الأهالى الذي أخذ تعهدا برعايته لحين التوصل لأسرة أو وضعه فى أحد دور الرعاية.

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة بالقليوبية

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بأنهم عقب خروجهم من مسجد المحطة عقب أداء صلاة الفجر عثروا على طفل رضيع على الرصيف، وتبين أنه حديث الولادة وأخذه الأهالي وحرروا محضرا به، وتعهد أحد المواطنين برعايته لحين التوصل لأهليته أو وضعه في إحدى دور الرعاية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس مدرس تعد علي طالب بالخانكة

وفي واقعة اخري ، أمرت محكمة جنايات بنها فى محافظة القليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى استمرار حبس مدرس إعدادى 45 يوما حبسا مطلقًا على ذمة الجناية رقم 13220 حصر تحقيق الخانكة هتك عرض، وذلك لهتكه عرض تلميذ عمره 10 سنوات، أثناء إعطائه درسا خصوصيا.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل المجني عليه ويدعى " ك م "10 سنوات يفيد بقيام مدرس إعدادي بهتك عرض نجله داخل الشقة محل سكن الطفل وأسرته مستغلا عدم وجود أحد في المنزل، وخروجه للعمل ووالدة الطفل في السوق لإحضار متطلبات المنزل.

واوضحت تحقيقات القضية أن المدرس المتهم هتك عرض الطفل مرتين المرة الأولى في منزل المدرس والمرة الثانية في منزل أسرة الطفل، حيث شاهد والد الطفل الواقعة من خلال كاميرات مراقبة وضعها الأب في شقته، فلاحظ قيام المدرس بارتكاب الواقعة في ظل عدم وجود أحد في الشقة.

وفي الجيزة ، لقى شخصين مصرعهما في الجيزة، وأصيب نحو 4 آخرين في حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري باتجاه الوراق، وإصطدامه بشخصين متوقفين على الطريق الدائري بالوراق ، وتوالت النيابة التحقيق.