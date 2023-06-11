أعمال جمعت هنا الزاهد وشقيقتها قبل "مستر إكس".. تعرف عليها

تخوض النجمة هنا الزاهد موسم عيد الأضحى بفيلم "مستر إكس" أمام زوجها الفنان أحمد فهمي.

وتشارك الفنانة الشابة فرح الزاهد كـ ضيفة شرف في الفيلم، الذي من المقرر عرض في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

حلوة الدنيا سكر

واجتمعت فرح الزاهد مع شقيقتها هنا في حكايتين من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" المكون من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى، وخاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، الحكاية الأولى كانت "المتخصصة"، والثانية "أمانى وتهانى".

هنا الزاهد وفرح الزاهد

البطة الصفرا

وتعيش الفنانة الشابة فرح الزاهد انتعاشة فنية حيث تشارك في فيليمن سينمائيين هما "البطة الصفرا" مع غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "رانيا" وهى دكتورة وخطية محمد عبد الرحمن، وتكون بينهما علاقة كوميدية غريبة مليئة بالمواقف.

سهل حشيش

وأيضًا تشارك فى فيلم "مهمة فى سهل حشيش" حيث تشارك فى بطولة العمل إلى جانب ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، طه دسوقى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

سوشيال

وكان آخر أعمال فرح الزاهد، مسلسل "سوشيال" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر فبراير الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، تامر فرج، كريم سرور، جنا صلاح ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسا على عقب.

هنا الزاهد وفرح الزاهد

وكان حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنانة هنا الزاهد على العمل، حيث كتبت النجمة كندة علوش: "مبروك حبيبتى".

بينما قالت النجمة منى زكى: "مبروك يا هنوش"، ثم قال النجم أحمد السعدنى: "مبروك هنا"، وعلقت هدى المفتى على بوستر الفيلم الخاص بهنا، وكتبت قائلة "خطيرة".

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى الإعلان الرسمي للفيلم فى السينمات، وذلك تمهيدًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى.

هنا الزاهد

وكانت روجت الشركة للفيلم بطرح بوستر العمل للنجم أحمد فهمي، وظهر أحمد فهمي على البوستر وهو على كتفيه بغبغان على البحر.

موعد طرح الفيلم فى السينمات

ومن المقرر طرح العمل فى السينمات بعيد الأضحي المقبل، وهو من بطولة النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد وتأليف أماني التونسي وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، حيث قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

قصة مستر إكس

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـxالسابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

شخصية هنا الزاهد

هنا الزاهد تلعب خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

هنا الزاهد

دور أكرم حسني

أكرم حسني يلعب خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة فيلم مستر إكس كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وكان قال الفنان أحمد فهمي، إنه هرب من المنزل في عمر التاسعة عشر ، معلقا: " كانوا عايزني ادخل كلية هندسة وأنا كنت مش حابب دا".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر فضائية دي ام سي، مساء الاثنين: "أصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي

وكشف "فهمي" عن تعرضه لحملة مدبرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل منه والإساءة له، قائلا: " فيه نجم كبير عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما".

روج النجم رامى صبرى لحفله الغنائى فى الكويت يوم 2 يونيو المقبل، ويعد ذلك الحفل الثانى له وذلك بعد النجاح الذى حققه رامى صبرى فى حفله الأول الذى أحياه هناك فى شهر مارس الماضى، حيث وعد الجمهور بتكرار الحفل مرة أخرى بعدما رفع الحفل شعار كامل العدد.

قصة الحب الجزء الثاني

وكانت تعاقدت هنا الزاهد على تقديم الجزء الثانى من فيلم قصة الحب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت شاركت الفنانة فرح الزاهد متابعيها ومحبيها، بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".

فرح الزاهد

فرح الزاهد تعتمد موضة الجمبسوت

بدت فرح الزاهد في إطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية جمبسوت مجسما باللون "الأصفر، وينتمي إالي قصة الأوف شولدر، صمم من قماش ناعم بدون نقاشات، لتستعرض جمالها ورشاقة قوامها.

فرح الزاهد

فرح الزاهد تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

واختارت فرح الزاهد ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع لتشبه باربي، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير اللامع في الشفاه.

فرح الزاهد

فرح الزاهد

فرح الزاهد ممثلة مصرية ولدت في القاهرة، هي ابنة شيرين المنزلاوي زوجة طلعت زكريا وأخت الفنانة هنا الزاهد.

فرح الزاهد

حياتها العملية

ظهرت في طفولتها مع أختها هنا الزاهد في الأغنية الشهيرة بابا فين عام 2002.

دخلت مجال التمثيل في دور بسيط في مسلسل زواج بالإكراه (مسلسل) عام 2015 ولكن الجمهور لم يميز أنها فتاة أخرى غير النجمة الشابة هنا الزاهد فهى تشبهها كثيرا.