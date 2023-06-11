نيللي كريم تنعي الراحلة ماجدة صالح

حرصت الفنانة نيللي كريم على نعي الراحلة ماجدة صالح التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وهي أول بالرينا مصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

رحيل ماجدة صالح

ودعت نيللي كريم الراحلة ماجدة صالح، قائلة:" ارقدي بسلام أيتها الروح الجميلة شكرًا لكى على كل ما علمتني إياه .

نيللي كريم

ماجدة صالح أول عارضة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، حصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" .

نالت بعده وسام الاستحقاق ، شاركت فى العديد من العروض على خشبة مسرح البولشوي ومسرح قصر المؤتمرات بالكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها خلال سبعينيات القرن الماضي.