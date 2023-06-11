الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط 299 قضية مواد مخدرة في حملة أمنية

حملة أمنية
حملة أمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

 أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

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حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بأنحاء الجمهورية

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حملة أمنية بالقاهرة تلقي القبض على كبار اللصوص

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (299) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (330) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,222 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (72,480 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (17,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,764 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,970كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,209 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (390 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (125 جرام ) .

عدد (27) أمبول ميداثيتك .

عدد (1759) قرص مخدر.

ضبط 146 قطعة سلاح ناري 

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (146قطعة سلاح نارى بحوزة115متهم).. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.

(13) بندقيةخرطوش .

(4) طبنجات.

(118) فرد محلى.

(223) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (219) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83151) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 

(346) حكم جناية.

(26658) حكم حبس جزئى.

(4390) حكم حبس مستأنف.

(41005) حكم غرامة.

(10752) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (12) متهم إرتكبوا

 (11) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (15) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (16) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (242) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة(3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (20952) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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