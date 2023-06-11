الكشف الطبي على 90 مريض ضمن المرضى غير القادرين بأسيوط

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط في تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع مستشفى اسيوط الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الدوير واولاد الياس بمركز صدفا، وقرى عرب المدابغ، واولاد ابراهيم وريفا بمركز اسيوط، وقريتي الخوالد وتاسا بمركز ساحل سليم ؛ يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الاورمان، إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية وجميع عمليات القلب وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مؤكداً على الاستمرار العمل والجهد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح محمد سعد مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن القافلة بدأت فى الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثانية ظهراً حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف الطبي على (90) مريض بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، موضحاً أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة فضلاً عن مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.