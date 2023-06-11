انطلاق فعاليات بطولة السباحة الأولى للمحافظات الحدودية بالبحر الأحمر

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات بطولة السباحة الأولى لمراكز شباب المحافظات الحدودية، وذلك بنادي سينزو الرياضي في محافظة البحر الأحمر، بمشاركة 360 سباح من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الاحمر، مطروح، أسوان، والوادى الجديد، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكافة المحافظات وبصفة خاصة المحافظات الحدودية ومنها بطولة السباحة الأولى للمحافظات الحدودية، مشيرا إلى أهمية وضرورة دمج شباب تلك المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون وممارسة الرياضة.

يذكر أن اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم باللجنة العليا للاستثمار بالوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، بالاضافة إلى المشروعات الجديدة المقترح البدء بها، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة التي تدرسها وزارة الشباب والرياضة للبدء فيها في مختلف محافظات الجمهورية، الامر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لابناء المجتمع، وايضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الاخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت "صبحي" ان الهدف من انشاء لجنة للاستثمار بالوازرة هو تسهيل عملية الربط في المشروعات الاستثمارية في المجالات الشبابية والرياضية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة، وايضا تذليل كل العقبات التي قد تعوق المشروعات الاستثمارية والعمل علي تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية داخل الوزارة فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص.