خبير بالـ GIZ تزور المنشأت التدريبية بأسيوط لمتابعة التعليم الفني المزدوج

زارت الشيماء يوسف أحمد خبير بمشروع تطوير التعليم الفني المزدوج بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، جمعية المستثمرين بأسيوط، وعدد من المنشئات التدريبية لمتابعة مدي إنتظام العملية التعليمية مع طلاب التعليم الفني المزوج وتحقيق المستهدف منه لإنتاج جيل جديد قادر علي مواكبة سوق العمل؛ وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" للمشروعات للتأكد من إنتظام العمل سواء مع المنشات التدريبية أو المدارس أو الطلاب ورصد المشكلات التي قد تعرقل منظومة العمل وإيجاد حلول سريعة لها.

رافقها خلال الجولة محمود عبد العال أحمد مدير الجمعية وخالد علي منسق مشروع التعليم الفني المزدوج بالجمعية وطارق بخيت موجه بالتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وتفقدت شيماء يوسف وفد مرافق لها، مصنع ليوني بأسيوط والمتخصص في صناعة ضفائر الكهربائية للسيارات وتم عقد إجتماعاً مع المهندس محمد سمير مدير المصنع ، والمهندس وليد رفعت مسئول شئون العاملين بالمصنع ، وتم مناقشة موقف الطلاب الملتحقين بالمصنع من خلال التعليم الفني المزدوج من خلال جمعية المستثمرين وتابعت منظومة العمل داخل المصنع ومشاركة الطلاب في العمل.

وحرصت خبير مشروع تطوير التعليم الفني المزدوج، على تفقد أحد مراكز صيانة السيارات المشتركة بمشروع التعليم الفني المزدوج وكان في إستقبالها المهندس أحمد محمد محرم صاحب مركز الصيانة.

وعقب الجولة تم عقد لقاء مع الطلاب لبحث إحتياجاتهم ومتطلباتهم الذين أكدوا أن التعليم الفني المزدوج أتاح لهم فرصة الدراسة والعمل في نفس الوقت وأكسبهم الكثير من الخبرات العملية والعلمية من خلال ممارسة العمل الدقيق داخل مصنع ليوني الذي يهدف تطوير منظومة العمل سواء بالداخل أو بالخارج من خلال تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج علي أحدث طرق العمل العلمية والعملية وتطبيق كافة وسائل الأمان والجودة لضمان خروج منتج يليق بإسم مصر داخلياً وخارجياً وهو ما يخرج جيل جديد لديه القدرة والكفاءة العلمية والعملية والخبرة في التعامل مع صيانة المعدات والتعامل علي الأجهزة الحديثة.

وقال المحاسب محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن مشروع التعليم الفني المزدوج والمبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" يهدف بشكل كبير إلي إنتاج جيل جديد قادر علي مواكبة سوق العمل وتحديات العصر الحالي طبقاً لإستراجية مصر 2030م ورؤية مصر الجديدة موضحاً إن المشروع يستقبل الطلاب عقب الشهادة الإعدادية ويتم توزيعهم علي التخصصات المتاحة طبقاً للمجموع بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم إدارة التعليم الفني ويعقب ذلك توزيعهم علي المصانع المستهدفة حيث يقوم الطالب بتوقيع عقد بين المنشأة والجمعية لحفظ حقوق الطالب القانونية ويتم التأمين علي الطالب المتدرب ضد الحوادث الشخصية بوثيقة 150 ألف جنيه سنوياً علي مدار الثلاث سنوات ومتابعة الطالب طوال فترة الدراسة سواء داخل المدرسة أو منطقة العمل التابع لها.