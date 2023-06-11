حققت الطالبة السعودية بشرى مظفر، المركز الأول عالمياً في مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي، ببحث المقدم عن فاعلية مكملات الزنك في تحسين حاسة التذوق، وذلك ضمن مئات الأبحاث المشاركة من مختلف دول العالم.

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وأثبتت الدكتورة مظفر أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك، واضطرابات التذوق مجهول السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم جرعات عالية تتراوح من 68 إلى 86.7 مجم / يوميا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

طالبة سعودية تحصد المركز الأول عالميًا.. فاعلية مكملات الزنك

ويهدف البحث إلى دراسة "تأثير الزنك في تغير حاسة التذوق بعد جراحات السمنة" ودراسة الفرق بين عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار.

وأشارت إلى أن الجمعية البريطانية معترف بها دوليًا في المملكة المتحدة، وتقدم مشورة الخبراء لمجموعة متنوعة من الهيئات لإنشاء السياسة الوطنية والتوجيهات اللازمة لتعزيز الممارسة الآمنة والعادلة لجراحة السمنة، ويقام المؤتمر سنويا، ويشارك فيه عدد من المتحدثين من أوروبا وبريطانيا وأميركا والهند.

يشار إلى أن الدكتورة بشرى مظفر مبتعثة من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية العلاجية وتدرس في جامعة نوتنغهام ببريطانيا في كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص "الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وجراحة السمنة".