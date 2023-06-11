إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس المركز.

جاء ذلك في إطار الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، والتي تشمل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز سنورس، بتنفيذ حملة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والعميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها إزالة عدد 12 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وشدة خشبية وأعمدة خرسانية، على مساحة إجمالية 18 قيراطا من الأراضي الزراعية، بزمام قرى بيهمو ومطرطارس ومنشأة بني عتمان، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات على حرم الري والمجاري المائية بالفيوم

وتمكنت الحملة من إزالة 3 حالات تعدي على حرم الري والمجاري المائية، عبارة عن أسوار وأكشاك خشبية بدون ترخيص، على مساحة إجمالية بلغت 220 مترا، بزمام قريتي بيهمو ومطرطارس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.