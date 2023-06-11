رئيس جامعة أسيوط يلتقي لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، وذلك فى إطار المسابقة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023 ؛ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

وحضر اللقاء الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وتضم اللجنة؛ الدكتور محمد نبيل عبد المجيد الأستاذ المتفرغ بمعهد الأراضي و المياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة هند فروح أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة بمركز بحوث الإسكان والبناء ، والمهندسة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزير البيئة ، والمهندس إيهاب محمد فاروق مدير عام الاختبارات بهيئة تنمية و استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة.

وفى مستهل اللقاء رحَّب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة مؤكداَ على أن جامعة أسيوط من الجامعات المصرية العريقة، فمنذ نشأتها عام 1957 ، وهى جامعة بلا أسوار ، وتمتد إسهاماتها لخدمة المجتمع و تنمية البيئة ، بالإضافة لكونها منارة للصعيد فى العلم و المعرفة ؛ فهي الجامعة الأم لجامعات الصعيد، كما لعبت دور اً مهما بوصفها محركا أساسياً في المجتمع العمراني بالمحافظة، إلى جانب دورها التنموي و الخدمي و التعليمي والبحثي المتميز، كما أنها تمتلك مدينة طبية متكاملة بمستشفيات تخصصية تخدم محافظات الصعيد، ومدن جامعية لإقامة الطلاب المغتربين سواء من داخل أو خارج جمهورية مصر العربية؛ فعدد الطلاب يقرب من (85 ) ألف طالب و طالبة، و (25 ) ألفاً من المقيدين بمرحلة الدراسات العليا و أكثر من 5000 طالب من الوافدين من كافة الدول ، إلى جانب قرية أوليمبية؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية، و مجمع الخدمات المركزية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب؛ لتسهيل استخراج كافة الأوراق و الشهادات الرسمية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعتها لواحد من أهم الملفات المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن، وهو الملف البيئي، و الذى كان له الكثير من التداعيات التي أثرت على العالم بأكمله، مشيراً أن الجامعة قد اتخذت الكثير من الخطوات الجادة ، وطبقت عدداً من السياسات الخضراء ؛ سعياً لتكون ضمن قائمة الجامعات الصديقة للبيئة محلياً وعالمياً مثل نظرائها من الجامعات المحلية والعالمية المتمتعة ببيئة واعية، ونظم وتقنيات تتواكب مع الأنظمة البيئية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الكثير من أنظمة تصنيف الجامعات تعتمد معايير بيئية في تقييم الجامعات، وتحديد مراتبها، وتصنيفاتها عالمياً، ومن هنا سارعت جامعة أسيوط في إنشاء مركز التنمية المستدامة؛ ليتابع أنشطة الجامعة ، وتوجهها إلى خلق بيئة مستدامة في حرم الجامعة بكلياته ومعاهده المختلفة، كما يحرص على أن يقوم بالكثير من الأنشطة والمشاريع البيئية مثل: تقليل انبعاثات غازات الكربون من الحرم الجامعي، وتنفيذ مشاريع إعادة التدوير، ورفع الوعي العام بالقضايا البيئية.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة فى مسابقة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشيراَ إلى أن المسابقة تعد بمنزلة نافذة نرى من خلالها جهود جامعاتنا المصرية، ودور كلٍّ منها؛ للحفاظ على البيئة، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة، بأشكالها المختلفة، وأنظمتها البيئية على أعلى مستوى ، كما نكتشف من خلالها مدى التزام الجامعات نحو تطبيق المعايير العالمية لجودة البيئة سواء فى الأنظمة التعليمية أو البحثية أو البنية التحتية، والطاقة والتبدل المُناخي، وإدارة المخلفات ، والمياه، وأساليب النقل، والأزمات والكوارث ، والاستعداد والتعامل مع الأوبئة، وهي بذلك تحض جامعاتنا على بذل أقصى الجهد؛ لمواكبة الركب العالمي نحو بيئة نظيفة مستدامة.