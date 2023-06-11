حملات مكثفة لمُطاردة تجار المخدرات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (5أشخاص"لأحدهممعلومات جنائية").. وبحوزتهم

(كمية من مخدر الحشيش وزنت 42 كيلو جرام- 10 آلاف قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول"- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالى–5 هواتف محمولة).

وفي مديرية أمن البحيرة تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–- مبلغ مالى –هاتف محمول- ميزان حساس).

وفي مديرية أمن مطروح تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية")..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالى–هاتف محمول).

وفي مديرية أمن الغربية ضبط (شخصين"لهمامعلومات جنائية")وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى–هاتف محمول).

وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (شخصين)..وبحوزتهما (عدد 2000 قرص مخدر لعقار "التامول"-كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى–هاتفى محمول).

وفي مديرية أمن المنيا تم ضبط (شخص"له معلومات جنائية")..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى –هاتف محمول).

وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية").. وبحوزته (كميةمن مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى –هاتف محمول- سلاح أبيض).

وفي مديرية أمن سوهاج تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى –عدد 3 هواتف محمول- عدد 3 سلاح أبيض).

مديرية أمن أسوان تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية من مخدرىالهيروين، الآيس "الشابو"- مبلغ مالى–عدد 4 هواتف محمول- ميزان حساس).

الإيقاع بمتهم بحيازة الهيروين والكوكايين في القاهرة

وفي مديرية أمن القاهرة تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدرى"الهيروين، الكوكايين"- سيارتين–وثيقة سفر 2 بطاقة مزورين - مبلغ مالى –عدد 4 هواتف محمول).

وفي مديرية أمن القليوبية تم ضبط (شخصين).. وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"-عدد 4 هواتف محمول).

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الإجتماعى تم ضبط (شخص- مقيم بمحافظة سوهاج) لإدارته صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع مستحضرات مدون عليها أسماء المواد المخدرة المستحدثة.. وبحوزته (عدد 10 عبوات "مدون عليها أنواع المواد المخدرة المستحدثة"- مبلغ مالى–هاتف محمول).

وفي منطقة السحر والجمال تم ضبط (شخصين) حال تواجدهمابدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية..وبحوزتهما(كمية من مخدرالهيروين - مبلغ مالى –هاتفمحمول- سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.