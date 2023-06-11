محافظ سوهاج يتفقد القافلة التنموية لمؤسسة "حياة كريمة" بالمنشأة

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الآلاف من أهالى مركز ومدينة المنشأة فعاليات الحوار المجتمعى الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" بمركز شباب مدينة المنشاه، بحضور السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحى المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وهشام الحداد منسق حياة كريمة، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وعدد من القيادات التنفيذية، والالاف من مختلف قرى ومدينة المنشاه.

وتوجه محافظ سوهاج خلال اللقاء بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بشكل خاص، مشيرا الى مجهودات مؤسسة حياة كريمة والتعاون المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن السوهاجى فى مختلف المجالات.

واستعرض محافظ سوهاج فى حواره مع الاهالى ما تحقق على أرض سوهاج من تنمية ومشروعات فى مختلف القطاعات بدعم تام من القيادة السياسية والحكومة عن طريق العديد من المبادرات، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والتى ساهمت فى تغيير واقع قرى الريف بمحافظة سوهاج، حيث استهدفت المرحلة الاولي 181 قرية، و1123 نجع وتابع، لافتا الى انجاز مئات المشروعات فى مختلف القطاعات التى تمس حياة المواطنين مثل مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما ساهم فى توفير العديد من فرص العمل لابناء سوهاج من خلال تلك المشروعات، فضلا عن تطوير ودعم المناطق الصناعية المختلفة بنطاق المحافظة.

وبعث "الفقى" خلال اللقاء برسالة طمأنة لجميع أهالى محافظة سوهاج، مؤكدا أن القادم أفضل، وأن ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات سيجنى المواطنون ثماره فى القريب العاجل موجها الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى على التعاون المثمر والدعم التام لاهالى محافظة سوهاج، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بمحافظة سوهاج.

وعقب اللقاء تفقد محافظ سوهاج ومرافقيه فعاليات القافلة التنموية الشاملة والتى تشمل العديد من الفعاليات ومنها " قوافل طبية شاملة، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجلسات توعية لصندوق مكافحة الإدمان، ومسرح للأطفال، وفقرات فنية لقصر ثقافة سوهاج، وملتقى توظيفي للشباب، ومبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتوزيع بونات صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة"، وتستمر فعاليات القافلة حتى العاشرة مساء.