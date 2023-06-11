تحليل 34 ألف عينة مياه بالمحطات والشبكات في الفيوم

قامت فرق العمل بقطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بعمل تحليل حوالى 34 ألف عينة من مياه الشرب بالمحطات والشبكات ومتابعة جودتها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة بمتابعة الخطة الشهرية الخاصة بسحب وتجميع وتحليل العينات بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى.

يأتي هذا من أجل تحسين مستوى اداء الخدمه المقدمه للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية فى حالة عدم مطابقتها.

وقامت فرق العمل بتجميع 33869 عينة خلال شهر مايو 2023 منها 33263 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بالإضافة إلى عدد 554 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي علاوة على عدد 62 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى .

الجدير بالذكر ان الشركة حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال مأمونية مياه الشرب علاوة على حصول المعمل المركزى على شهادة الأيزو 17025.

مياه الفيوم تنظم ورشة حول إجراءات السلامة والصحة المهنية

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس إدارة الشركة، قد نظمت ورشة عمل تتناول اجراءات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع، وكذلك أثناء تنفيذ المشروعات او اعمال اﻻصلاح والصيانة.

وتم التأكيد خلال الورشة على مفاهيم الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والوقاية من الحوادث والاصابات.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على أهمية رفع وعى العاملين بأهمية اتباع قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، منوها الى ان العنصر البشرى يعد احد أهم موارد الشركة مما يستلزم تدريبه وتوعيته بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها وهو ما تتضمنه خطط السلامة والصحة المهنية.

وأضاف "النجار" أن الشركة بصدد إعداد دليل إرشادي يضم كافة الإشتراطات الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل وتحديد درجة المخاطر بالمواقع وآليات التعامل معها، وتدريب العاملين بمختلف المواقع على كيفية التعامل مع كافة المخاطر المحتملة، مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية من الأساسيات الواجب توافرها فى بيئة العمل، ومؤكدا على حرص الشركة على تهيئة أفضل الظروف للحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل أمنه خالية من المخاطر، مع الحفاظ على كفاءة تنفيذ اﻻعمال.