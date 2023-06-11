السجائر مجهولة  المصدر تغزو الأسواق.. والتجار وراء ارتفاع أسعار المحلية

ظهرت مؤخرا بالأسواق العشرات من أصناف السجائر مجهولة المصدر والتى تباع بأسعار مرتفعة مقارنةً بجودتها وتكلفة إنتاجها وهو الأمر الذى يؤثر سلبا ً على اقتصاديات الشركه الأم الشرقية للدخان والتى تعانى ارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج بسبب الارتفاع المتواصل فى اسعار الدخان والورق عالميا وهو ما يتزامن مع إرتفاع سعر صرف الدولار .

تعد منطقة باب البحر بالموسكى وباب الشعرية بوسط القاهره المركز الرئيسى لبيع أصناف السجائر الأجنبية مجهولة المصدر ويحقق التجار ما لا يقل عن 7 آلاف جنيه ربحاً فى الكرتونه الواحده ، وتصل المبيعات من السجائر المهربه فى اليوم الواحد لأكثر من 100 مليون سيجاره وهو ما يقارب من نصف مبيعات مصر من السجائر حيث تصل الحصه السوقية للسجائر المحلية من كليوباترا ،وكليوباترا بوكس ،وسوبر ،وتارجيت، وتايم ،وإل إم ،ومارلبورو، وميريت وونستون وغيرها من 245 إلى 250 مليون سيجاره يوميا .

وأكدت مصادر بسوق التبغ أن التجار هم السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار أصناف السجائر المحلية والأجنبية حيث يبيع التاجر العلبه سواء من السجائر المحلية أو الأجنبية بزيادات فلكية عن سعرها الحقيقى المدون على العبوة، وتقدر أرباح التجار خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 6 و 7 مليارات جنيه وكلها أرقام تضيع على الخزانه العامه للدوله .

وصل سعر علبة السجائر الكليوباترا بالسوق لأكثر من 40 جنيها، و44 جنيها لدى تجار السوق السوداء ، ووصل سعر علبة السجائر " إل.إم" إلى 52 جنيها بالسوق السوداء، ووصل سعر علبة السجائر المارلبورو الأحمر إلى 62 جنيها ، ويكاد يقترب سعر علبة الميريت من 70 جنيها، وهو ما دفع أعدادا كبيرة من المدخنين اللى اللجوء إلى تدخين السجائر مجهولة المصدر والمهربه وتصل اصنافها بالعشرات فى ربوع الاسواق المحلية . كما اتجهت أعداد غفيره خاصة من أجيال الشباب الطلاب بالجامعات والمعاهد فوق سن 18 عاما إلى تدخين أصناف مختلفه بالنكهات من الفيب والأيكوس منخفضة التكاليف والاقل سعرا من السجائر التقليدية، بالإضافة إلى أنها الأكثر أمانا والأقل فى نسبة المخاطر الصحية .