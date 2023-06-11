استحداث نوع جديد من  تأشيرات الدخول إلى الكويت تتيح لحاملها الإقامة

أصدرت دولة الكويت الساعات الماضية، قرارًا جديدًا باستحداث تأشيرة دخول إلى الكويت لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، وذلك في توجه منها بإعادة السماح بتقديم طلبات تأشيرات الدخول العائلية بعد توقف استمر لأشهر عدة.

فتح باب التأشيرات العائلية

ويأتي التوجه لفتح باب التأشيرات العائلية بعد استكمال عدد من الإجراءات الخاصة بآلية إصدار التأشيرات، والشروط المطلوبة لمن يتقدم بطلبها لجهة الراتب والوظيفة، فضلًا عن أنها ستكون محصورة بالأقارب من الدرجة الأولى فقط.

استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت

كما قررت الحكومة الكويتية إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القرار الوزاري رقم 957/ 2019، نصت على استحداث نوع جديد من تأشيرات الدخول إلى الكويت، هي: “سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية”.

بنود التأشيرة الجديدة للكويت

- تصدر التأشيرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على الطلب المقدم من أحد الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقًا للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

- تتيح التأشيرة لحاملها الإقامة الموقتة في البلاد لمدة 3 أشهر.

- يجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقًا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

تعكف وزارة الداخلية حاليًا على وضع آلية خاصة لاستقبال طلبات التأشيرات عبر أخذ مواعيد إلكترونية لمراجعة إدارات شئون الإقامة بحسب الإجراءات.

الهدف من إتاحة تأشيرة الدخول الجديدة بالكويت

يذكر أن تلك الخطوة تساهم في تسهيل مختلف الفعاليات ذات العلاقة، فضلًا عن الانفتاح المطلوب لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.

قرار وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت

وقد ضجت مواقع التواصل الإدتماعي الساعات الماضية بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية، في ‏مصر والأردن.‏

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، أن قرارها جاء في "إطار سعيها لضبط جودة التعليم، ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد".

وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الكويتي أوضاع الجالية المصرية بالكويت

وفي سياق متصل، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، ومضيفة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.