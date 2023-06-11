محافظ الشرقية: وسائل الإعلام حلقة وصل لعرض مشكلات المواطنين

وتوفير الحلول المناسبة لها‎..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اهتمامه البالغ بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏و المواقع الإلكترونية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فوراً‎ لتلبية إحتياجات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

ورداً على ما نشر تحت عنوان "شكوي من أسلاك كهرباء تهدد الأهالي بقرية في الحسينية " بخصوص شكوى أهالي قرية الظواهرية من وجود أسلاك كهرباء متدلية من أعمدة الإنارة مما يعرض المارة والأطفال لخطر الصعق الكهربائي.

وأفادت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أن القرية المذكورة يتم العمل بها حاليا ورصد جميع المشاكل والتعرف علي احتياجات الأهالي حيث أنها تقع ضمن خطة برنامج "حياة كريمة" المرحلة الأولى وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

ورداً على الشكوى المنشورة تحت عنوان "أهالي حي الزهور في الزقازيق يطالبون بتغطية بلاعة صرف" مما يعرض المارة لخطر السقوط بها.

وقالت رئاسة حي أول الزقازيق أنه فور ورود الشكوى تم التوجه إلي المكان المذكور وتم تغطية البلاعة المكشوفة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي إصابات.

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان "يهدد سلامة المواطنين سقوط عمود كهربائي بميدان المحطة في أبو كبير" مما يهدد سلامة المارة والأطفال.

أنه تم تركيب عمود إنارة جديد بجوار العمود المتهالك بالمنطقة المذكورة وجاري شد الوصلات والأسلاك الكهربائية عليه بمعرفة شبكة كهرباء أبو كبير.

وأفادت مديرية الطب البيطري بالشرقية بخصوص شكوى الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والتي تسبب الذعر والخوف للمارة والأطفال.

أنه تم تشكيل لجنة من المديرية وتم التعامل مع الكلاب الضالة المتواجدة بالمنطقة، وذلك حفاظا علي سلامة البيئة وأرواح المواطنين، جاء ذلك ردا علي شكوي تحت عنوان " سكان طوخ القراموص بأبو كبير يستغيثون من تزايد أعداد الكلاب الضالة".