المشدد 10 سنوات لربة منزل وعامل متهمين بالاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة ربة منزل وعامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار فى الهيروين والشابو والحشيش بطهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

ترجع أحداث القضية الى عام 2022 عندما وردت معلومات لـ ضباط المباحث بدائرة قسم طهطا عن مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار فى الهيروين والشابو والحشيش على نطاق واسع وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو وقطع الحشيش كانت معدة للبيع.

بمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.