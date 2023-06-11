استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ اجراءات مكثفه لاستقبال عيد الاضحى المبارك لعام 2023 م وذلك من خلال كافه الاجهزه التنفيذيه على مستوى المحافظه.

وأكد ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر وفي هذا الصدد قرر "مختار" الاعفاء من رسوم الذبح للاضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحي المبارك لتشجيع المواطنين علي ذبح الأضاحي داخل المجازر وأشار المحافظ إلى زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال ايام عيد الأضحي المبارك كما تقرر تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة كما تقرر تفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير إحتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه خلال العيد المبارك.

وتقرر تفعيل كافه اشكال الرقابه التموينيه على المنافذ والاسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابه الصحيه لضمان جوده وصلاحيه السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين كما اشار المحافظ الى التاكيد على تفعيل الرقابه على المخابز ومراقبه الانتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الانتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه هذا بالاضافه الى اتخاذ التدابير الازمه لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات للمواطنين و اشار المحافظ للتاكيد على الاطمئنان على صلاحيه وسلامه السلع المعروضه بالمنافد والمحلات والمعارض خاصه لحوم الاضاحى وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمه من كافه قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى المحافظه وقيام رؤساء الوحدات المحليه خلال ايام العيد بالعمل المستمر لازاله الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف اعمال النظافه ورفع القمامه والمتابعه المستمرة للازاله الفوريه لايه تعديات على الاراضى الزراعيه اواملاك الدوله اوطرح النهر واتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، وكذا الاستجابه الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى اواهمال.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظه لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال ايام العيد بما يكفل تغطيه المدن والمراكز والقرى بالاضافه لتكثيف الحملات المروريه لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى للالتزام بالتعريفه المقررة وعدم استغلال الركاب.

ووجه، رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال ايه حالات طارئه والتعامل معها وفقا للاصول الطبيه،،وايضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه برئاسه مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع ايه اعطال او احداث طارئه واتخاذ اجراءات حلها فوراً.

وقرر تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء وربطها على الغرفه الرئيسيه للعمليات بديوان المحافظه للابلاغ عن ايه طوارئ والتجاوب معها فوراً.