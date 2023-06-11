الدقهلية تتابع الموقف التنفيذي لملفات العمل في الإدارات التنفيذية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المؤتمر الاسبوعي الموسع مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري عموم ومديري الادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وتناول مختار، خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اسلوب العمل بجميع القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وداخل الادارات والموقف التنفيذي لملفات العمل خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والخدمات الجماهيرية اليومية المقدمة للمواطنين وايضا بالادارات التنفيذية بديوان عام المحافظة ومهامها الوظيفية بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه بتنفيذ حملة نظافة دائمة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية التي تقرر مشاركتها وعلي ان تتم المتابعة والتفتيش اليومي لسير وانتظام الحملة من خلال ادارة البيئة ودارة المخلفات الصلبة والتفتيش والمتابعة بديوان المحافظة عملا علي ارضاء المواطنين.

وقرر مختار، قيام لجان للمتابعة والتفتيش علي الحملات المكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وذلك لمتابعة وفحص المعدات ومدي جاهزيتها الدائمة للقيام بالمهام المنوطة في منظومة النظافة وايضا متابعة اعمال الصيانة للمعدات المعطلة وتشغيلها ورفع كفاءتها.

وشدد مختار، على ضرورة المرور الميداني اليومي لرؤساء المراكز والمدن والاحياء كل في نطاقه لمتابعة حالة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المركز والمدينة والاستجابة الفورية لاية شكاوي والتعامل معها فوراً

وأكد ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل في ملفات التصالح والتقنين تيسيرا على المواطنين وتحقيقا لمصالحهم.

ووجه ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة ورعاية الاشجار في اطار مبادرة 100 مليون شجرة بالمراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة، مشدداً على سرعة الانتهاء من توفير باقي الاراضي اللازمة لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" في مرحلتها الثانية بالمراكز الخمسة المقرر تنفيذ المبادرة بها..

وكلف بمتابعة اعمال الفرش والتجهيز والتشغيل التجريبي للمنشآت والمباني الحكومية ومجمعات الخدمات بقري مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الاولي بمركز شربين، واكد"مختار" مشددا علي سرعة الانتهاء من جميع مشروعات الخطة الاستثمارية علي مستوي المحافظة بجميع المراكز والمدن والاحياء والقري واعطاء التمام بكافة المشروعات علي نهاية الاسبوع الاول من يونية القادم.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ اللقاء المفتوح الاسبوعي بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لحل مشكلات المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.

وأشار إلى ضرورة دفع العمل وتنشيط الجهود بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة في تقنين اوضاع المحال التجارية وفقا للقانون، وطالب بسرعة الانتهاء من الموقف الحضاري وموقف شرق الدلتا الجاري تنفيذه في منية النصر لسرعة دخولة الخدمة.

واستعرض المتابعة الاسبوعي اليوم العديد من الملفات الاخري التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين شملت ضرورة تنشيط التحصيل لمستحقات الدولة في مقدمتها رسوم النظافة وكذلك تقنين وضع المحال العامة وغرها من المستحقات، وكذلك توصيل المرافق لمساكن الجلاء بالمنصورة ومنطقة بن زيد والزعفران بمركز المنصورة وايضا ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لمعدات النظافة وفي مقدمتها السيارات المكنسية علي مستوي المحافظة.

ووجه للمتابعة المستمرة لكافة المشروعات الحاصلة علي قروض من الدولة والتأكد من اعمال السداد للاقساط سواء كانت قروض من جهاز شباب الخريجين اوصندوق التنمية المحلية وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية.