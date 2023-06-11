محافظ الشرقية يترأس إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

ويُوجه بتطوير مداخل المناطق الصناعية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الإستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالإقتصاد المصري ، لافتاً إلى أن إجتماع اليوم جاء للتعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وناقش الإجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أوضح محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وتطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها: عرض قرار محافظ الشرقية رقم 4181 لسنة 2023 بخصوص تخصيص قطعة أرض مساحتها 3300 م2 بالمنطقة الصناعية بحوض الجبل المستجد 11 ضمن مساحة 19.6 فدان بناحية الوحدة المحلية بغيته طريق بلبيس - العاشر من رمضان لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروع استثماري بمقابل وذلك لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين ، وكذلك عرض مذكرة المستشار القانوني الخاصة بالنظر في إعادة تغيير سعر المتر لتقنين الغرض من زراعي الي صناعي بالمنطقة الصناعية “بساتين الإسماعيلية - الزوامل” طبقا لما تم تقديره بمعرفة الهيئة العامة للتعمير والتنمية ليكون سعر المتر الواحد 357 جنيه في حالة الدفع الحال و 500 جنيه للمتر الواحد في حالة التقسيط .

وشدد المحافظ، على سرعة الإنتهاء من تطوير وتجميل مدخل المنطقة الصناعية ببلبيس ورصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالشكل الذي يليق بالمنطقة باعتبارها من أهم المناطق الصناعية بالمحافظة ولخدمة المستثمرين والمنشآت الصناعية بها وكذلك التنسيق بين جمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية ومجلس مدينة بلبيس لتوسعة وتمهيد مدخل المنطقة الصناعية تشجيعاً للإستثمار وخدمة للمستثمرين وتوفير الجو الملائم للنهوض بالصناعة وتحسين مستوي الإقتصاد.

وفي نهاية الإجتماع قدم نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل الشكر لمحافظ الشرقية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء ونقل منظومة المياه من جهاز مدينة العبور الي شركة مياه الشرب بالشرقية وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وبيئة عمل مناسبة لهم.

وحضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ،والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.