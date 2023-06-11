الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حملات مكثفة للإيقاع بالسارقين في القاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

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 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب " التسلق".. وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل مجوهرات– مقيم بمحافظة دمياط) "أمكن ضبطه".. وبحوزته هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة وتصرفه فى باقى المسروقات.. وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.

ضبط (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة  بأسلوب "الخطف" بإستخدام سيارة "ميكروباص" تم ضبطها ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإعترفوا بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

ضبط (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فىإرتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "كسر القفل"، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقرروا بإرتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية"(صاحب مخزن خردة– مقيم بدائرة القسم).. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات  وإتهموهم بالسرقة.

سيدة تقع في شر أعمالها بسبب المجوهرات

ضبط (سيدة– مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) حال قيامها بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد محلات بيع المصوغات الذهبية بدائرة القسم بسعر باخس لايتناسب مع قيمتهم.. وبمناقشتها عن مصدر تحصلها على المصوغات قررت بأنها تحصلت عليها من أحد الأشخاص"تم ضبطه" لبيعها مقابل مبلغ مالى ونفت علمها عن مصدر تحصله عليها وبسؤاله عن مصدر تلك المشغولات المشار إليها إعترف بسرقتها من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"وتسليمها للمذكورة للتصرف فيها بالبيع مقابل مبلغ مالى.

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بسرقة قطعة مشغولات ذهبية من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة).. حال تواجدهما بدائرة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب "الخطف"..وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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