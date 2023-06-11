الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أمر ملكي عاجل بشأن إرهابين قتلوا رجل أمن

علم السعودية
علم السعودية

بعد الجريمة الإرهابية التي ارتكبها عدد من السعوديين وتنظيم خليه إرهابية وأنهاء حياة رجل أمن، أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، بياناً رسمياً، بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين، والقتل تعزيراً لآخر.

 

وقال نص البيان الذي نقلته واس :"قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )".

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وأشار البيان إلى أنه:"أقدم كل من عبدالملك بن فهد بن عبدالرحمن البعادي و محمد بن خالد بن سعود العصيمي و محمد بن عبدالرحمن بن طويرش الطويرش ، سعوديي الجنسية على تأسيسهم خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن ، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتسترهم على عدد ممن يحملون الفكر الإرهابي وعلى مخططاتهم الإرهابية".

وحيازتهم أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، معتنقين للمنهج التكفيري، ومبايعتهم زعيم أحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح البيان، أن الشخص الأول قام بالاتفاق والتخطيط لاستهداف أحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وقتله عمداً، وقام الثاني بقتله بإطلاق النار عليه، وقيام الثالث بحرق جثمانه وإشعال النار في سيارة الدورية الأمنية، وبإحالتهم على المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم".

وجاء  الحكم على الأول والثاني بإقامة حد الحرابة على أن يكون ذلك بقتلهما والحكم بقتل الثالث تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

 وفي أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

 

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