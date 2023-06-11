جدل داخل الكويت بسبب قرار وقف الابتعاثات الطبية من مصر والأردن.. والقاهرة تعزز العلاقات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية، في ‏مصر والأردن.‏

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، أن قرارها جاء في "إطار سعيها لضبط جودة التعليم، ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد".

وقف الابتعاثات الطبية من مصر والأردن

وأثار القرار بوقف الابتعاثات الطبية من مصر والأردن جدلا داخل الكويت، ما بين مؤيد ومعارض، إذ يرى أكاديميون ومتخصصون أن قرار وزير التربية والتعليم العالي، "يمثل فرصة سانحة لتطوير التعليم الطبي في البلاد، وفتح المزيد من الكليات الطبية وتأهيل كوادر كويتية عاملة في المجال، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب بجامعة الكويت، التي توفر 243 مقعدا فقط في الكليات الطبية".

مجلس الأمة الكويتي

وفي المقابل، أكد 12 نائبا في مجلس الأمة الكويتي، اعتراضهم على قرار وزارة التربية والتعليم العالي، على وقف الابتعاث للطلبة للاختصاصات الطبية إلى كل من مصر والأردن، وطالبوا بسحب القرار، بحسب "القبس".

وفي السطور التالية نوضح بنود القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت.

- إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار.

- إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

- اشتمل القرار على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية "طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة" إلى كل من مصر والأردن.

تقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة بالكويت

يذكر أنه في شهر اكتوبر عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية قرارا بتقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة من نحو 30 جامعة إلى 7 جامعات معتمدة فقط، وأصبح الاعتماد مقتصرا على كل من، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية في القاهرة.

وزيرة الهجرة تبحث مع السفير الكويتي أوضاع الجالية المصرية بالكويت

وفي سياق متصل، استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، ومضيفة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.

وأعرب السفير الكويتي غانم صقر الغانم عن سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم رسمي واسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام، بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

السفير الكويتي: الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الكويت

وأكد السفير الكويتي أن الجالية المصرية تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الكويت عددا وأكثرهم تميزًا، وأن الكويت تفتح أبوابها دائمًا للكوادر المصرية المتميزة التي أسهمت ولاتزال تسهم في جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية والاهتمام كأخوة وأشقاء.

استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي مصر والكويت

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي البلدين لإيجاد حلول والنظر في الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة، وذلك في إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.