أميرة أبوشقة: الحكومة لا تبالي واللحمة بتتباع بالقطعة لمن استطاع إليه سبيلا

هاجمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 24، موكدة أننا نتحدث عن خطة تنمية اقتصادية للعام المقبل مع العلم، بان الحكومة لا تبالي بأرقام لا تعبر عن واقع المواطن المرير والمواطن محتاج لقمة عيش حاف.

وشددت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم بأننا نقدم توصيات دون جدوي والحكومة لا تتكرس لأمر النواب موضحة بأن الحكومة تعلن كل يوم عن اكتشافات يومية في البترول والكهرباء عندنا فائض وهنصدره والمواطن يحترق في فواتيرالكهربا، والحكومة بتتكلم عن مشروعات إنتاجية واللحمة بتتباع بالقطعة ولمن استطاع إليه سبيلا".

وتابعت ابوشقة بان الحكومة ينطبق عليها من البيان لسحر، احترموا إرادة هذا الشعب .

وفي وقت سابق رفضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، موجهة تساؤلات للحكومة كيف يسهم هذا المشروع فى مواجهة الغلاء، مشيرة إلى أن التجار ينتظرون ما يسمى بـ"الخميس الأسود".

ووجهت "أبو شقة" في كلمتها في الجلسة العامة تساؤلات للحكومة أيضًا عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية، مختتمًا كلمتها بقول: "تقديم هذا المشروع من جانب الحكومة يدفعني قول المقولة العربية "تمخض الجبل فولد فأرًا".

واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون "التوقيت الصيفي" على كلمة تمخض الجبل فولد فأرًا، "التي وصفت بها النائبة أميرة أبو شقة مشروع القانون".

وقال "فؤاد": "اعترض على كلمة تمخض الجبل فولد فأرًا، وهذا تعرض غير مقبول للحكومة".



وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على اعتراض الوزير قائلًا: "هذا في سياق الحديث ونريد متسعًا من الديمقراطية" ليرد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلًا: "لا اعترض على أي انتقاد للحكومة ولكن هذه الجملة غير مقبولة".

وعقب للمرة الثانية رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بقوله: "الجانب الأيسر قوي فى شهر الصيام، وهذه الكلمة وجهت لمشروع القانون وليس للحكومة، وسنبقي عليها في المضبطة لأنها لم تحمل سبًا أو قذفًا".