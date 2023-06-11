وفاة الكاتب حمدى أبوجليل وتجهيزات لدفنه في مسقط رأسه بالفيوم

يستعد أبناء محافظة الفيوم من ذوي ومحبي الكاتب حمدي أبوجليل، وتشيعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، عقب وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 56 عاما.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، قد نعت الكاتب والروائي الكبير حمدى أبوجليل رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأحد 11 يونيو.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن الراحل أحد أبناء الهيئة المخلصين وأحد الداعمين لمشروع النشر بها، وقد أعطى بإخلاص ومحبة كبيرة الكثير من وقته وتفكيره لصالح الثقافة المصرية بصفة عامة والثقافة الجماهيرية كما كان يحب أن يسميها دائما- بصفة خاصة.

وقدّم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن حمدى أبوجليل، ولد في الفيوم سنة 1967، وهو روائي وكاتب قصص قصيرة، فازت روايته "الفاعل" بجائزة نجيب محفوظ عام 2008، ونشرت مجموعته القصصية الأولى في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" فصدرت في عام 2000، وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الإبداع العربية في العام نفسه.

كما صدر له عدة مؤلفات من بينها: "لصوص متقاعدون" وهي روايته الأولى، و"طي الخيام"، و"الأيام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وأنهيار الصاد شين". وترجمت كتبه لعدد من اللغات منها الإنجليزية والإسبانية.

الجدير بالذكر أن الكاتب الراحل من أصول بدوية وينتمي إلى قبيلة الرماح بمحافظة الفيوم وولد في 16 أغسطس 1967، وصدر له العديد من الأعمال الأدبية، وكان أول أعماله بعنوان «أسراب النمل» مجموعة قصصية 1997، وعمل «أبو جليل» مع الكاتب إبراهيم اصلان في سلسلة «آفاق الكتابة العربية» بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وظل مديراً لتحريرها حتى أغلقت بعد أزمة نشر رواية «وليمة لأعشاب البحر» للسوري حيدر حيدر في عام 2000.

وفاة حمدى أبو جليل الفائز بجائزة نجيب محفوظ عام 2008

حصل الكاتب حمدى أبوجليل على عددا من الجوائز حيث فازت مجموعته القصصية «أشياء مطوية بعناية فائقة» بجائزة الإبداع العربية سنة 2000، وأصدر مجموعة من الكتب عن القاهرة وهي «القاهرة شوارع وحكايات» عن مكتبة الأسرة 2003، و«القاهرة جوامع وحكايات» في 2007، حصل على جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عن روايته «الفاعل» في 2008، وصدرت ترجمتها الإنجليزية في 2009 بعنوان «A Dog With No Tail» عن الجامعة الأمريكية، كما أصدر رواية «قيام وانهيار الصاد شين» دار ميريت 2018. وفازت الترجمة الانجليزية للرواية بجائزة بانيبال الأدبية في يناير 2013.

ونعى أدباء وشعراء ومثقفون، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، الروائي أبوجليل، واعتبروا أن أبوجليل يعد واحدا من أهم الروائيين المصريين في الألفية الجديده وأنه ترك أعمالا لا تنسى في تاريخ الرواية العربية والمصرية.

يذكر أن أبوجليل قدم للساحة الأدبية الرواية والقصة والكتابات النقدية، كما حاز على عدة جوائز، منها جائزة نجيب محفوظ عن روايته "الفاعل" عام 2008، وجائزة الإبداع العربية عام 2000، كما ترجمت كتبه لعدد من اللغات منها الإنجليزية والأسبانية.

وصدر له مجموعة قصصية بعنوان "أسراب النمل" و"أشياء مطوية وبعناية" و"طى الخيام"، فيما أصدر له عدد من الروايات ومن بينها "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" و"نحن ضحايا هك" و"قيام وأنهيار الصاد شين" بالإضافة الى كتاب "القاهرة شوارع وحكايات".

وسوف يوارى جثمان الفقيد الثرى في مسقط رأسه بعزبة صقر أبوجليل التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق مركز إطسا بالفيوم.