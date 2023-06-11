الإعدام شنقًا للمتهمين بإنهاء حياة رجل أعمال في المقطم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بقتل رجل أعمال في المقطم، بالإعدام شنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وأكرم عبد المنعم إبراهيم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام أشرف شحاتة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1977 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمان قتلا المجني عليه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وذلك بأن توافقت إرادتهما في الوصول لتلك النتيجة، ليتخلص المتهم الأول من المديونية المستحقة عليه والمتعثر في سدادها للمجني عليه وكان خوفه من لجوء الأخير لمقاضاته دافعًا لارتكاب جريمته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أعد في سبيل مقصده مخططًا إجراميًا واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذه نظير مبلغ مالي 100 ألف جنيه وكانت حاجة المتهم الثاني لذلك المبلغ دافعًا لإزهاق روح المجني عليه فأعدا لذلك طبنجة 9 مم، وجهزا شقة سكنية لتكون مسرحًا لارتكاب الجريمة.

كما كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج المجني عليه بحيلة منه إلى الشقة سالفة الذكر حال وجود المتهم الثاني فيها متربصًا بسلاح الجريمة، وما أن ظفرا به حتى باغته المتهم الثاني بإطلاق الأعيرة النارية لتستقر طلقة في جسده محدثةً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاته في الحال.