النائب أيمن محسب يطالب بترشيد الإنفاق الحكومي واللجوء للمشروعات ذات العائد

وافق النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024 ، مطالبا الخروج من بوتقة الازمات لابد الخروج من هذه البوتقة والولوج إلى المشروعات التي تدر عائداً كالصناعة وغيرها والتوسع فيها بشكل أكبر .

وأضاف أيمن محسب خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إننا نتكلم الآن عن أعباء الدين العام والتي وصلت إلى اكثر من 2 تريليون وهو رقم مخيف يأكل من السلع والخدمات.

ترشيد الانفاق الحكومي

وشدد محسب على ضرورة الحد من المشروعات التي تستهدف مزيداً من الإنفاق والتي وصلت الفوائد 49 % من الإيرادات في الموازنة العامة للدولة مشددًا على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي إذ لابد من ترشيده حتى نكون أمام نموذج جيد.

مثمناً حرص الحكومة على الاستحقاقات الدستورية والمحافظة عليها في مجالي الصحة والتعليم ، مشيدًا بأداء وزارتي المالية والتخطيط، ومطالبًا بمزيد من التعاون.