مركز نور البصيره بجامعة سوهاج يختتم فعاليات الورشة الطبية بلغة الإشارة

اختتم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، فعاليات الورشة الطبيه بلغة الإشارة، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض، وتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين، بحضور الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، الدكتورة أمينة محمد ثابت وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز والهام الحسن موجه السمعى وعدد من مترجمى لغة الاشارة بأدارة التربية الخاصة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الحامعة، أن الجامعة تحرص علي توفير كافة أوجه الدعم لتنظيم مثل هذه الدورات، كحق أصيل لشرائح الإعاقات السمعية وكوسيلة فاعلة لدمجهم فى المجتمع، وذلك تنفيذاً لما نص عليه الدستور المصري وما أقره قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ المعني بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.

وأضاف الدكتور عماد الصونيع، أنه تم تسليم شهادات اجتياز الدورة لعدد ٢٨ متدرب، كما ما تم تسليم ٥ شهادات اجتياز المستوى الثاني من دورة لغة الاشارة، موضحاً انه تم خلال الورشة تعريف المتدربين بأسس التفاهم مع المرضى الصم في المستشفيات وإستقبال الطواريء والعيادات الطبية، عن طريق تدريبهم علي المصطلحات الطبية المختلفة، التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية إجراء نقاش طبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، وكذلك مناقشة الأعراض التي تشكل شبهة جنائية، وكيفية قياس رضاء المنتفعين بلغة الإشارة.

وأشارت الدكتورة سلمي عبد المنعم، إلى أنه تم ايضاً تكريم مدربي لغة الاشارة والذين قاموا بالتدريب خلال فعاليات الورشة وذلك تقديراً لما بذلوه من مجهودات.