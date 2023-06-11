المشدد 15 عاماً لربة منزل سرقت سائق توك توك بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، ربة منزل بالسجن المشدد 15 عاما، والزمتها المصاريف القضائية، لادانتها بسرقة قائد توك توك ومبلغ مالي تحت تهديد السلاح، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تعود الواقعة لشهر أكتوبر الماضي 2022، عندما أحالت نيابة الزقازيق الكلية ربة منزل، تقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لاتهامها باستيقاف قائد توك توك 52 عاما مقيم بالقنايات، ويعمل سائق توك توك، بغرض توصيلها لأحد الأماكن، واستولت مع متهمين آخرين مجهولين على المنقولات التي بحوزة قائد التوك توك ومبلغ مالي، تحت تهديد السلاح، محدثين به من إصابات بحسب التقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.