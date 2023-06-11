جمعية مصر الجديدة تنظم أمسية فلكية وحفل توقيع .. غداً

تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، أمسية فلكية بعنوان الارض كرويه ام مسطحة، تنفذ الأمسية مكتبة المستقبل التابعة للجمعية في السادسة من مساء غد الإثنين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع المهندس عصام جوده المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك.

تناقش اسباب ادعاء البعض أن كوكب مسطح وكيفية تفسير الظواهر الفلكية.كما تتناول الأمسية الأخطاء العلمية البديهية فى نظرية الأرض المسطحة.



قال الدكتور نبيل حلمي، أنه بالرغم من تقدم العلوم البشرية وقدرتنا على السفر إلى الفضاء وتصوير كوكب الأرض بجودة عالية، يبقى البعض يؤمن بأن الأرض مسطحة. ومع أن أول تجربة علمية تثبت أن الأرض كروية قد مر عليها أكثر من 2000 سنة، لا يزال هناك من يشكك في ذلك!.

وفى السياق ذاته تقيم مكتبة مصر الجديدة حفل توقيع لرواية صباح ومساء وفي بحر عينيك لروائية مها حشيش وبالتعاون مع دار كتبنا غدا الاثنين ١٢ يونيو فى الساعة الخامسة مساء