بركان أناك كراكاتوا يواصل نفث رماده لـ3 كم.. فيديو

يواصل بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي، في ثورانه ونفث الرماد الذي وصل إلى ارتفاع 3 كليومترات، مهددا بكارثة طبيعية في البلاد.

أظهرت لقطات سحابة ضخمة وصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات، تنتشر في الأجواء، ما أدى إلى وجود صعوبة في الرؤية.

قال مسؤولون إن بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي ثار يوم الجمعة، مما تسبب في ظهور عمود من الرماد على ارتفاع أكثر من ثلاثة كيلومترات في السماء، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

يبلغ ارتفاع بركان أناك كراكاتو 157 مترا، ويقع في مضيق سوندا الإندونيسي بين جزر جاوة وسومطرة. وقد اندلع هذا البركان أكثر من 10 مرات منذ مارس من هذا العام.

ممنوع زيارة السياح لبركان كراكاتوا

وعلى الرغم من أنه لم يجري إصدار أمر إجلاء، إلا أن السلطات أصدرت ثاني أعلى مستوى تأهب ونصحت السياح والسكان بعدم الاقتراب من بركان كراكاتوا أو صعوده.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتميز بنشاط بركاني عالٍ، حيث تضم البلاد 127 بركاناً نشطاً، وفقاً لوكالة علم البراكين.

يذكر أن ثوران بركان أناك كراكاتوا في ديسمبر 2018 أدى إلى حدوث انهيار أرضي تحت الماء تسبب في حدوث تسونامي في بانتين، مقاطعة جاوة الغربية ومقاطعة لامبونج، وأسفر عن مقتل 430 شخصًا على الأقل.