ضبط متهمين بحيازة الحشيش في الإسماعيلية

نجح قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة فايد).

جاء ذلك حال استقلالهما سيارة "ربع نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل وترويج المواد المخدرة ، حيث تقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(250 ألف جنية تقريباً).

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسيات مختلفة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة متخذون من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (عدد 5250 قرص مخدر– كمية من مخدر الحشيش – عدد 7 هواتف محمولة– سيارتين ملك إثنين منهم - مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تحركاتهم.

الإيقاع بتشكيلٍ عصابي بحوزته مخدرات بالقاهرة

وعلى جانب آخر، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسيات مختلفة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة متخذون من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (عدد 5250 قرص مخدر– كمية من مخدر الحشيش – عدد 7 هواتف محمولة– سيارتين ملك إثنين منهم - مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية").. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تحركاتهم.