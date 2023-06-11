وضع حجر أساس إنشاء 5200 وحدة سكنية بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، وضع حجر أساس مشروع كمباوند المستقبل سيتي 1 ومشروع كمباوند المستقبل سيتي 2 بمدينة قنا الجديدة.

5200 وحدة سكنية

استمع نائب محافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي والحضور إلى شرح تفصيلي عن مشروع المستقبل سيتي 1 والذي يقع علي مساحة 70 فدان، ويحتوي 700 عمارة تضم 2800 وحدة سكنية ، بينما يقع مشروع المستقبل سيتي 2 علي مساحة 75 فدان تحتوي علي 600 عمارة تضم 2400 وحدة سكنية إلى جانب 20 فيلا سكنية ، وتبلغ مدة تنفيذ المشروعين 5 سنوات، ويستفيد من المشروع، أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات جامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن المشروعين سيتي 1 وسيتي 2 يمثلان إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل، كما أنهما يمثلان نموذجا مختلفا من التطور السكنى وفكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل .

حضر اللواء فؤاد عباس رئيس الإتحاد ، و الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى والافريقى ، و اللواء عبدالوهاب الصفا سكرتير عام الاتحاد، والنائب العمدة مبارك عامر عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و صالح على صالح عضو مجلس إدارة الإتحاد ، و حمام النجار عضو مجلس إدارة إتحادية قنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز .