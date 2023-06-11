الأزهر رمزًا للوسطية والاعتدال والمكان الآمن للدراسة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر بنجيران محمد داود، سفير سلطنة بروناي لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في المجالات العلمية والدعوية.

الأزهر رمز الوسطية والإعتدال

أعرب سفير بروناي عن فخره بتخرجه من جامعة الأزهر مصرحا "أشعر بالفخر لانتمائي لهذه المؤسسة الإسلامية العريقة، فالأزهر رمز للوسطية والاعتدال، ودائما هو المكان الآمن والمفضل لأبناء بروناي للدراسة، وجلالة السلطان يشجع أبناء بروناي لتلقي العلوم في الأزهر الشريف .

مضيفا أن خريجي الأزهر يتقلدون مناصب كبرى في بلادنا ويساهمون في تنمية أبنائنا وبلادنا روحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولدينا عدد كبير من الوزراء والسفراء تخرجوا من الأزهر".

وأعرب بنجيران محمد داود، عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود لنشر صحيح الدين الإسلامي، وترسيخ قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، ورعاية فضيلته واهتمامه بأبناء بروناي الوافدين للدراسة في الأزهر، وإرسال البعثات الأزهرية التي تقوم بتعليم أبناء بروناي علوم الشريعة واللغة العربية.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتقلد أبناء الأزهر من الطلاب الوافدين مناصب كبرى في بلادهم، وتمثيلهم لبلادهم ولأزهرهم الشريف، معربا عن تفاؤل فضيلته في أن يسهم السيد بنجيران محمد في تزييل كل العقبات التي تواجه طلاب بروناي الدراسين في الأزهر، لمروره بنفس تجربتهم ومعايشته لما يمرون به، وأن الأزهر على استعداد دائم لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء بروناي.

كان الإمام الأكبر خلال لقاءه الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمشيخة الازهر اكد أن الأزهر لا يتواني عن تقديم كل أشكال الدعم لأبناء وشعوب القارة الأفريقية، ويحمل على عاتقه الارتقاء بالقارة الأفريقية، ورفع كفاءة أبنائها لتعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات المعاصرة. والتى تعد ابرزها تلك الأجندات والخطط الغربية التي تستهدف استدامة التخلف الأفريقي، وابقاء الوضع كما هو عليه حتى يتسنى لهم السيطرة على خيرات أفريقيا وثرواتها وموادها الطبيعية، وتسخيرها في خدمة مطامعهم وتقدمهم.



مشددا على أنه لا بديل عن الاتحاد للنجاح في مواجهة هذه الأطماع والأجندات، مصرحا فضيلته "لولا ثروات أفريقيا لما تحققت النهضة الغربية".

مؤكدا اعتزاز الأزهر بالعلاقات التي تربطه بالشعب الموريتاني، وهي علاقة العلم والعلماء، وتقدير الأزهر لعلماء موريتانيا باعتبارهم المصد للثقافات الغربية الدخيلة التي تسعى لاقتلاع المسلمين من ثقافتهم وجذورهم، وتميز علماء موريتانيا في حفظ المتون والحفاظ على التراث الإسلامي.