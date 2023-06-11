إطلاق شارة بدء المرحلة الثانية لحملة "حقك تنظمي" بالوحدة الصحية بغزالة

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فاعليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الأحد من داخل الوحدة الصحية بغزالة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي تستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١١ حتي ١٥ يونيو ٢٠٢٣.

وتشمل المرحلة الثانية ٩ إدارات صحية بالمحافظة، هم: كفر صقر، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، القرين، ديرب نجم، العاشر من رمضان.

تفقد وكيل الوزارة في حضور مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، مؤكداً أهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات على الحملة، مشيداً بمعدل إقبال السيدات.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن تنظيم العمل بالعيادات الثابتة والمتنقلة، خاصة بعد أن النجاح الذي حققته إدارات المرحلة الأولى في تقديم الخدمات الصحية للسيدات، وأوصى بتفعيل مقترح لتخصيص مايقرب من ١٠% من منافذ تقديم الخدمات الطبية بالإدارات الصحية للمشاركة بمشاريع نوادي المرأة، وإتاحة تقديم المشغولات اليدوية وغيرها من المشروعات الصغرى، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة بشأن نموذج تنمية الأسرة المصرية.

وأوضح مسعود بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وذكرت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢٣٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٢٥ طبيب مدرب، و ٣٤٢ ممرضة، و ٤٨٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.