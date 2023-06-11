محافظ الإسكندرية يسلم 268 حاجاً تأشيرات وتذاكر الحج

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الإحتفالية التى أقيمت لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج ل ٢٦٨ حاجاً من أبناء الإسكندرية الفائزين بقرعة الحج هذا العام.

وقد سلم محافظ الإسكندرية؛ تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية، مقدماً لهم التهنئة بفوزهم بحج بيت الله الحرام وتمني لهم رحلة موفقة وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن. مؤكدا على الحجاج ضرورة الإلتزام الإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين خلال أداء المناسك.

وقد حرص اللواء محمد الشريف؛ علي مشاركة الحجاج فرحتهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدا على أعضاء ومشرفي البعثة بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج من أبناء الإسكندرية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة إحتياجاتهم أثناء أداء المناسك.

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي عن جهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم بعثة حجاج الجمعيات هذا العام، مشيرة إلى أن عدد الذين تقدموا للحج هذا العام من الإسكندرية ١٠٤٨ طلب فاز منهم لفرصة الحج بالقرعة العلنية ٢٦٨ حاج بالإضافة إلى ٦ مشرفين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.

شهد تسليم التأشيرات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية، الشيخ إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية.