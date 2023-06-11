محافظ الإسكندرية يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمعتدين على أراضى الدولة

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تحذير شديد اللهجة للمعتدين على اراضى الدولة والاراضى الزراعية مؤكدا انه سيتم محاسبة كل معتدى واحالته للنيابة ، مؤكدا اننا لا نقبل التعديات على قدرات الدولة من اجل تحسين احوال المواطنين بالمشاريع التى يقيمها الرئيس السيسى لاعادة هيكلة العشوائيات .

واضاف " الشريف " سوف يتم ازالة اى تعديات على اراضى الدولة سواء كان تعدى على اراضى زراعية او تعدى على منشاءت وجسور وطالب جميع رؤساء الاحياء بمواصلة الجهولة لاسترداد اراضى الدولة ومواجهه ظاهرة التعديات عليها وعلى الاراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف ذلك فى في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 12 قرار إزالة تتضمن 9 حالات تشوين وكذا 3 حالات عبارة عن بناء أسوار وسملات وعدد 9 قرارات إزالة علي قطعة أرض بمساحة 206 م2 فضلا عن إزالة أسوار وسملات وأعمدة بأرتفاع 10م.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بنجع عبدالرؤف والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن إزالة غرفة وسقف صاج مخالف بعزبه الصعايدة.

ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية منطقة المهندسين بالمراغي وكذا إزالة حوائط وجزء من سقف بالدور الرابع عشر بالعقار الكائن 5 شارع خليل حمادة منطقة سيدى بشر بحرى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكثف حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمدة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع أم النور.