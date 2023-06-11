تحرير 46 محضر لمنشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة .

وذلك لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية فى تكثيف الحملات التفتيشية ، لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة .

حيث تم المرور على 447 منشأة طبية خاصة ، ما بين (مستشفيات ، مراكز طبية ، عيادات خاصة ، معامل ) ، موضحا ً، أن الحملات أسفرت عن ضبط 280 منشأة مخالفة ، وتحرير 46 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن عدد المنشآت الطبية الخاصة ، والتي تم ترخيصها بلغ 28 منشأة طبية خاصة ، بالإضافة ، إلى توفيق الأوضاع نحو 234 منشأة ، وإنذار 280 منشأة طبية خاصة ، و تم فحص 8 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.