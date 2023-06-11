الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تحرير 46 محضر لمنشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

 وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ، على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة .

وذلك لتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية فى تكثيف الحملات التفتيشية ، لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة .

                       

حيث تم المرور على 447 منشأة طبية خاصة ، ما بين (مستشفيات ، مراكز طبية ، عيادات خاصة ، معامل ) ، موضحا ً، أن الحملات أسفرت عن ضبط 280 منشأة مخالفة ، وتحرير 46 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن عدد المنشآت الطبية الخاصة ، والتي تم ترخيصها بلغ 28 منشأة طبية خاصة ، بالإضافة ، إلى توفيق الأوضاع نحو 234 منشأة ، وإنذار 280 منشأة طبية خاصة ، و تم فحص 8 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

الجريدة الورقية