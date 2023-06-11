فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلن حمدى مصطفى محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية ، بداية من الأحد ولمدة 15 يوما ، وحددت المديرية أماكن وخطوات تقديم التظلمات.

حيث حددت المديرية الإجراءات والخطوات ، للتقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الشهاده الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023، ومنع حضور ولي الأمر معه، وصورة بطاقة الرقم القومي (ولى الأمر)، واستمارة طلب التظلم (متوفرة باللجنة) بالقطاعات الثلاثة مجانًا، ودفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وهي 35 جنيه للمادة الواحدة علما بأن الجبر مادة والهندسة مادة، ويجري الدفع واعتماد الطلبات بالإدارة التعليمية.

أما بالنسبة للقطاع الشمالي إدارات ، مغاغة، والعدوة ، وبني مزار ، فسيكون إدارة بني مزار، والقطاع الجنوبي إدارات أبوقرقاص وملوي ودير مواس في إدارة ملوي، أما بالنسبة للقطاع المركزي إدارات ، مطاي ، وسمالوط ، والمنيا ففي مديرية التعليم والتعليم بعد الساعة الثانية بعد الظهر، وجرى تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة بعد تسليم الطلبات للجنة معتمدة ومختومة.