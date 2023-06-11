ماجدة خير الله عن حلا شيحة.. محدودة الموهبة وبتهين الفن وبتاخد فرص غيرها

حرصت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على التعليق بشأن قرار عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى، بعد تحريمها له من قبل.

وأكدت ماجدة خير الله قائلة: رأيي أن غياب حلا شيحة أو وجودها لا يترك أثر، وإحنا بندي قيمة كبيرة جدا بالحديث عن وجودها أو اختفائها، هي فنانة محدودة الموهبة وفي عشرات من الممثلين والفنانين الموهوبين بجد محتاجين إلى فرص، وافتقادها مش حاجة مهمه.. وهناك فنانات سواء خريجي معهد أو لأ ولكن موهوبين جدا، وأخذوا فرص واثبتوا وجودهم.

وأضافت ماجدة خير الله: احنا بنضيع وقت مع حد مش مهتم بالفن، مش مهتم بالمهنة، بل بالعكس بيسئ إليها .. بيخلي الناس تعتقد أن المهنة دي شغلانه كده يقدر يخش فيها ويطلع زي ما هو عايز.

وتابعت ماجدة خير الله: وجود حلا شيحة مع عادل إمام وشريف منير تفتكري هي اللي كانت موقفه الفيلم على رجله ؟! لاء طبعا حتى في اللمبي .. كانت عبلة كامل، هي حظها أنها كانت بتتواجد معها ناس هما اللي شايفين الحكاية، هي كانت مجرد بنت لطيفه شكلها حلو، خلاص الكلام ده من 15 سنة، لكن دلوقتي لم تعود البنت اللطيفة، في 15 مليون واحدة طلعوا بعد كده موهوبين وحلوين وسنهم مناسب.. احنا ليه ماسكين في أهداف واحدة مش مهتمة بالشغلانه الفنية خالص.

ماجدة خير الله

وأشارت: حلا شيحة تروح وتيجي يبين أنها مش مهتمة بالفن أصلا أو في وقت فراغها أو متضايقة أو وزهقانه تقولك أما أعملي فيلم، إحنا ليه نستجيب لده؟.

وأما عن حديث نقيب الممثلين بأنه سيأخذ رأي الأسرة الفنية حتى تعود حلا شيحة، فقالت ماجدة خير الله: والله يرحبوا بيها إذا متقبلينها، لكن هل الجمهور هقدر أفرض عليه حب فنانة هي مش مهتمه أو بتهين المهنة .. والله لو ده اللي ماشي يتحملوا بقى ؟! الناس مش هتبقى مرحبة الناس هنا اللي هو الجمهور والشركات المنتجة لازم تكون حريصة على العمل الفني .. ممكن تعمل ربكة لشركات الإنتاج وربكه لزملائها، لو الناس هتتحمل هذا العبث اوكي .. اكننا بنقدم فن مفيهوش مسئولية.

واختتم قائلة: مفيش شخص على وجه الكرة الأرضية معندوش مشاكل نفسية لكن مترميش مشاكلك النفسيه وعقدك على الآخرين، حلا شيحه بتاخد فرصة بتاعه آخرين .. فإذا لم تكن جاده وتموت نفسها علشان تثبت هذه المره أنها تستحق هذه الفرصة .. فعليها أنها تبعد للابد.

حرصت الفنانة حلا شيحة على توجيه رسالة شكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحاته أمس خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي أكد خلالها أنه لا يمانع عودتها إلى الفن ولكن القرار بيد الأسرة الفنية.

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وأكدت حلا شيحة عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان".

بوست حلا شيحة

وتابعت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون و لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة"، موجهة الشكر إلى زملائها في الوسط الفني: "متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم و بتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايما، وجمهورى الجميل و كل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به ، واحسن الظن بي".

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كما قدمت الاعتذار عما بدر منها الفترة الماضية، قائلة: "وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي و لم اقصد ابدا الإساءة لاحد و لا احمل الا كل الحب و أتمنى الخير لكل الناس ".

وكانت حرصت الفنانة حلا شيحة، على الاستعانة بصوت النجم تامر حسنى، فى فيديو قصير ضم صورًا لوالدتها تتغزل فيها، واختارت أغنية تامر حسني "أجمل هدية"، لتضعها على الفيديو، وعلقت قائلة: "أجمل هدية من السما".

وكانت الفنانة حلا شيحة فاجأت جمهورها بنشر صورة من شخصية "نوسة" التي جسدتها في فيلم "اللمبي" الذي عُرض عام 2002، وسألت جمهورها عن رأيهم في تقديمها الجزء الثاني من شخصية نوسة، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة وهجوم حاد كونها أعلنت من قبل اعتزالها الفن لأنه حرام.

حلا شيحة



حلا شيحة تتبرأ من تصريحاتها عن الفن: عمري ما قلت كده:

نشرت حلا شيحة صورة "نوسة" في فيلم "اللمبي" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "ايه رأيكو أعمل نوسة جزء تاني؟!.. نوسة نسيت الشنداويتش .. نوسة .. اللمبي .. خلاص خلاص"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها فكانت أبرزها: "مش قلتي اعتزلتي التمثيل؟"، كما علقت متابعة أخرى: "مش اعتزلتي والفن حرام"، لترد قائلة: "لا عمري ما قلت كده".

الجمهور يهاجم حلا شيحة بعد تلميحها للرجوع للتمثيل: متخليش حياتك مبنية على رغبات رجل

كما علق آخرون ما بين القبول والرفض، وكانت أبرز تعليقاتهم: "اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.. يارب يارب.. انتي لسه قلبك كان وجعك على مصطفى درويش إمبارح، سبحان الله جروحكم بتلم بسرعة جداً.. اعملي اللي يريحك.. ارجعي للتمثيل بس متستعجليش في اتخاذ القرارات ومتخليش حياتك مبنية على رغبات رجل".

حلا شيحة

أشرف زكي يحسم جدل رجوع حلا شيحة للتمثيل: ليست عضوة في نقابة الممثلين:

بدوره، علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أنباء عودة حلا شيحة للتمثيل، مؤكدًا أنها ليست عضوة في نقابة الممثلين، ولم تتواصل معه حتى الآن بشأن عودتها، وسيتم اتخاذ قرار رجوعها من عدمه حال تواصلها معه وليس الآن.

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها

من معز مسعود:

على صعيد آخر، خرج الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد النجمة حلا شيحة، عن صمته ليحسم الجدل حول حقيقة طلاق ابنته من زوجها الداعية معز مسعود، ردًا على الأنباء المتداولة أخيرًا والتي تفيد بأنهما قررا الانفصال رسميًا، وذلك بعد حذف حلا صورهما معًا وخلعها الحجاب وتلميحها للتراجع عن قرار الاعتزال.

نفى شيحة طلاق ابنته حلا من زوجها معز مسعود، مؤكدًا أن علاقتهما الزوجية جيدة جدًا وتخلو من أي مشاكل، أو خلافات تدعوهم للانفصال، فيما أوضح أن جميع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة.

حلا شيحة

وعن علاقته بزوج ابنته، قال والد أحمد شيحة: "بقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار وعلاقته بحلا طيبة جدًا، ويعيشان حاليًا في كندة، وستعود حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها"، مؤكدًا أن معز لا يُمانع عودة زوجته حلا للتمثيل مجددًا.

وكشف والد حلا شيحة خلال تصريحاته حقيقة عودة ابنته للتمثيل مجددًا، مشيرًا إلى أن ابنته ممثلة لا تعوض، فيما نفى اعتزالها الفن من الأساس، مضيفًا: "حلا لم تعتزل الفن من قبل ولم تصرح مطلقًا باعتزالها وربنا يوفقها".