منتخب مصر لكرة الصالات يواجه فلسطين اليوم فى كأس العرب

يختتم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، مبارياته بدور المجموعات ببطولة كأس العرب و المقامة حاليا في السعودية بمواجهة منتخب فلسطين.

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موعد مباراة مصر وفلسطين في كأس العرب لكرة الصالات

و تنطلق مباراة مصر وفلسطين في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب لكرة الصالات و المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، السابعة مساء بتوقيت المملكو العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي .

مشوار منتخب مصر في كأس العرب لكرة الصالات

كان منتخب مصر قد صعد إلى دور الثمانية بالبطولة عقب الفوز على منتخب موريتانيا ٧ / ٢ و سجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من مصطفى عيد "هدفان"، و هدف لكل من طارق مصطفى، و علي إبراهيم، و محمد عبدالرازق كوكي، و عبدالرحمن محمد، و خالد عبدالحليم "ماردونا".

و حصل مصطفى عيد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

و تعادل منتخب مصر لكرة الصالات في المباراة الثانية مع العراق ٣ /٣ ، سجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من مصطفى عيد ، و محمد كوكى و محمد محمد.

و يفتقد منتخب مصر جهود الثنائي خالد ماردونا والذى يعانى من جزع بالأربطة حول مفصل الكتف وعلى رمضان الذى يعانى من تمزق في العضلة الخلفية، و يخضع الثنائي لعلاج مكثف مع الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات

و تضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات ، 15 لاعباً هم جمال عبدالناصر و أحمد فكرى صالح و محمود شوبير و طارق حسن و محمد طلعت و مصطفى عيد و علاء محمود محمد و عبدالرحمن عيد و عبدالرحمن سيد و خالد عبدالله محمد و محمد عبدالحميد و محمد سعيد لبيب و خالد وليد محمد و على رمضان و محمود فتحى.

أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر لكرة الصالات

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة و المشرف على كرة الصالات، و يضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.