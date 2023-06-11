الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يواجه فلسطين اليوم فى كأس العرب

منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات

يختتم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، مبارياته بدور المجموعات ببطولة كأس العرب و المقامة حاليا في السعودية بمواجهة منتخب فلسطين.

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موعد مباراة مصر وفلسطين في كأس العرب لكرة الصالات

و تنطلق مباراة مصر وفلسطين في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب لكرة الصالات و المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية  في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، السابعة مساء بتوقيت المملكو العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي .

 

مشوار منتخب مصر في كأس العرب لكرة الصالات

كان  منتخب مصر قد صعد إلى دور الثمانية بالبطولة عقب الفوز على منتخب موريتانيا ٧ / ٢ و سجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من  مصطفى عيد "هدفان"، و هدف لكل من طارق مصطفى، و علي إبراهيم، و محمد عبدالرازق كوكي، و عبدالرحمن محمد، و خالد عبدالحليم "ماردونا".

و حصل مصطفى عيد قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

و تعادل منتخب مصر لكرة الصالات في المباراة الثانية مع العراق ٣ /٣ ، سجل أهداف منتخب مصر لكرة الصالات كلأ من مصطفى عيد ، و محمد كوكى و محمد  محمد.

و يفتقد منتخب مصر جهود الثنائي خالد ماردونا والذى يعانى من جزع بالأربطة حول مفصل الكتف وعلى رمضان الذى يعانى من تمزق في العضلة الخلفية، و يخضع الثنائي لعلاج مكثف مع الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى لتجهيزهم للمباريات المقبلة. 

قائمة منتخب مصر لكرة الصالات

و تضم قائمة منتخب مصر لكرة الصالات ، 15 لاعباً هم جمال عبدالناصر و أحمد فكرى صالح و محمود شوبير و طارق حسن و محمد طلعت و مصطفى عيد و علاء محمود محمد و عبدالرحمن عيد و عبدالرحمن سيد و خالد عبدالله محمد و محمد عبدالحميد و محمد سعيد لبيب و خالد وليد محمد و على رمضان و محمود فتحى.

أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر لكرة الصالات

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة و المشرف على كرة الصالات، و يضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.

 

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