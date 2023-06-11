بيئة الشرقية تُحرر خمس جنح لمنشآت صناعية بمركز بلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة، والتأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى هذا الإطار قامت إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة وإدارة التموين بمركز بلبيس بتنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية بمركز بلبيس.

استهدفت الحملة التأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الأمن من المخلفات، وعدم الخلط بينهم، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة على ضبط خمس منشآت وتم تحرير خمس جنح لهذه المنشآت.

وأشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في "عدم وجود سجل مواد خطرة، عدم وجود سجل بيئي، وعدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية، عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة، عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة، انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.