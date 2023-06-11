الإعلان عن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية

تحت رعاية السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م .

من جانبه اعتمد الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية مقدمًا التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل ولأولياء أمورهم الذين قدموا الدعم والرعاية لأبنائهم لتحقيق التفوق متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم ودعاهم للحفاظ علي التفوق وجعل تحقيق المراكز الأولي في دراستهم وحياتهم هو الهدف الأول الذي يحرصون عليه دائمًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج ١٢٠٣٣ طالب وطالبة بلغ عدد الناجحين ٨٤٨٣ طالبا وطالبة بنسبة نجاح ٧١% ، بينما بلغ عدد إجمالي الطلاب بالشهادة الابتدائية ١٢٣٦٣ بلغ عدد الناجحين منهم ٩٥٠٢ طالبا وطالبة.