مصرع شخص وإصابة 3 في حادث سير بالإسماعيلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح في حادث سير بالإسماعيلية.

جاء ذلك نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على جثة المتوفى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكانت مديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت إخطاراً مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى (ط ط ن 9813) مع دراجة بخارية أمام عزبة حسن أفندى بالتل الكبير.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع ماهر .ح من الشيخ مكرم مركز سوهاج سائق الدراجة البخارية وإصابة كل من نجله عبدالرحمن ماهر حمدالله 14 عاما، وابنته ريتاج ماهر حمد الله ومعتز سيد جاد الرب مقيم المنيا.

كما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.

مصرع شخصين في حادث سير

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شقيقان مصرعهما في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شابين شقيقين، يقيمان بإحدى قرى أبو النمرس في الجيزة، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف الإدارة العامة للمرور جهودها بهدف التأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور، وتشن الإدارة حملات مُكبرة لضبط المُخالفين، وينعكس ذلك بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السعي العام لشوارع أكثر أمناً في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبث الطمأنينة في ركاب وقائدي المركبات,