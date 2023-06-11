الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السياحة تضع ضوابط وإجراءات جديدة لرحلات الحج البري لهذا العام

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت غرفة شركات السياحة عن الشروط اللازمة لتنظيم الرحلات البرية السياحية للحج هذا الموسم، وذلك كجزء من الإجراءات التطبيقية لموسم الحج الحالي 1444هـ، الذي سوف يبدأ خلال الأيام القادمة.

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تفاصيل انطلاق أولى رحلات الحج البري غدًا نحو المسجد الحرام

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مُبطلات مناسك الحج

ضوابط الحج البري 2023

 

وأشارت الغرفة إلى أنه لابد على الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج البري من تقديم نسخة من رخص القيادة وتسجيل السيارات، وكذلك تحمل التأمين اللازم لتغطية أي ضرر يتعرض له الحاج في خلال الرحلة، وتأمين طاقم السيارة بدلالات أمنية وصحية، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

كما شددت الغرفة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية والاجتماعية، وتوفير الإرشادات اللازمة للحجاج، تحسبًا لأي طارئ يمكن أن يتعرض له الحاج.

 

اشتراطات الحج البري :

 

وأفادت الغرفة بأن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتوجيهات الرسمية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأمان للحجاج، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأداء مناسك الحج.

 

  • لكل حافلة نقل حجاج يجب أن توجد سائقين اثنين؛ سائق رئيسي وآخر احتياطي.
  • إصدار تأشيرات السائقين سيتم بعد استخراج نموذج "126".
  • حين يأتي ويذهب الحجاج، يتم ذلك بواسطة السفر عبر معبر حالة عمار البري.
  • أن يتم تجهيز الحافلات المستخدمة في نقل الحجاج بمواصفات حديثة وأن يكون عمر الحافلة لا يقل عن خمس سنوات منذ عام 2015.
  • يتمّ نقل الحجاج البرّيّين القادمين من مصر داخل المشاعر المقدّسة في الأراضي السعودية باستخدام حافلاتهم الخاصة.
  • تلتزم الشركات العاملة في صناعة السياحة بالامتثال لجميع المعايير الفنية التي تطرحها إدارة النقل السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار.

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