السياحة تضع ضوابط وإجراءات جديدة لرحلات الحج البري لهذا العام

كشفت غرفة شركات السياحة عن الشروط اللازمة لتنظيم الرحلات البرية السياحية للحج هذا الموسم، وذلك كجزء من الإجراءات التطبيقية لموسم الحج الحالي 1444هـ، الذي سوف يبدأ خلال الأيام القادمة.

ضوابط الحج البري 2023

وأشارت الغرفة إلى أنه لابد على الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج البري من تقديم نسخة من رخص القيادة وتسجيل السيارات، وكذلك تحمل التأمين اللازم لتغطية أي ضرر يتعرض له الحاج في خلال الرحلة، وتأمين طاقم السيارة بدلالات أمنية وصحية، وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

كما شددت الغرفة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية والاجتماعية، وتوفير الإرشادات اللازمة للحجاج، تحسبًا لأي طارئ يمكن أن يتعرض له الحاج.

اشتراطات الحج البري :

وأفادت الغرفة بأن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتوجيهات الرسمية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأمان للحجاج، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأداء مناسك الحج.