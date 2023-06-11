الأحد 11 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

التنمية المستدامة يسليم 400 برج حمام بالاعلاف للمرأة المعيلة

أبراج الحمام
أبراج الحمام

أكد الدكتور نعيم مصيلحي  المنسق الوطني لمشروع أبراج الحمام،على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومساهماته الجادة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية في إطار رؤية مصر 2030.

واضاف مصيلحي،  أن المشروع ساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ضوء الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تشمل تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، لمواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

txt

طرق حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

يأتي ذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء  تسليم عدد 400 برج حمام للمرأة المعيلة بصحراء مطروح.

 الموائمة في البيئات الصحراوية 


 صرح  المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية احدي المشروعات المدرة للدخل للسيدات البدويات داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع من الضبعة غرباً حتى السلوم .
وأشار "الأمير" إلى أن المشروع من أحد أهدافه الرئيسية هو إقامة مشروعات صغيرة تساعد المرأة على تحسين الحياة المعيشية للمرأة البدوية داخل ربوع المحافظة كما يهدف المشروع لدعم المرأة، بمحو أمية 2000 سيدة وفتاة وتنفيذ مشروعات صغيرة لصالح المرأة، تربية الدواجن والماعز والحرف اليدوية، يستفيد منها اكثر 3000 سيدة بصورة مباشرة .

txt

كيلو اللحوم البلدي بـ 225 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة (فيديو)

مواد متعلقة

طرق حجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة

الزراعة تزف بشرى سارة بشأن تراجع أسعار الأعلاف (فيديو)

الزراعة تواصل استلام التقاوى المعتمدة لمحاصيل القمح الشعيروالفول والبصل

طرق حجز الأضحية من وزارة الزراعة عن طريق الفيزا

الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطري للأيزو

الزراعة تفرج عن ذرة وفول صويا بـ78 مليون دولار
الجريدة الورقية