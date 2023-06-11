رئيس أزهر الشرقية يعتمد نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

اعتمد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وجاءت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية ٧٨٪ ، والشهادة الابتدائية ٨٩٪.

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغوا ١٦٠٤٦ طالب وطالبة، حضر منهم ١٥٨٣٩ طالب وطالبة؛ نجح منهم ١٢٣٠٧.

وأشار رئيس أزهر الشرقية، إلى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الابتدائية بلغوا 15 ألف و889 طالب وطالبة، بينهم 8 آلاف و598 طالب بمعاهد البنين، وبلغت نسبة نجاحهم 85%، فيما أدى الامتحانات 7 آلاف و291 طالبة بمعاهد الفتيات وبلغت نسبة نجاحهن 93%، لتصل النسبة الإجمالية إلى 89% على مستوى الشهادة الابتدائية الأزهرية.

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين في محادثات هاتفية معهم وذويهم، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة بكافة مراحلهم التعليمية المختلفة القادمة.